Полиция эвакуировала 200 человек из-за "минирования" Одесской обладминистрации и СБУ

Сегодня, 5 ноября сотрудникам Нацполиции пришлось эвакуировать около 200 человек из-за сообщения о минировании зданий Одесской областной государственной администрации и Службы безопасности Украины в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Одесской области агентству "Украинские новости".

Неизвестный анонимно сообщил о минировании административных зданий на проспекте Шевченко, 4 и Еврейской, 43.

На места выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, кинологи и спасатели. Они обследуют помещения и близлежащие территории.

Ресурс Zaxid.net также сообщал, что утром "минировали" Львовскую обладминистрацию, а так же здание СБУ. Правоохранителям также пришлось эвакуировать людей. Во время проверки помещений, опасных предметов не было обнаржено.

Напомним, сегодня в Киеве закрывали центральные станции метро "Майдан Независимости" и "Палац спорта" из-за сообщения о минировании. Станции проверили, взрывоопасных предметов не обнаружили.