Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
За завісою Кабміну
За завісою Кабміну
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Как смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Новости компанийКак смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
"Клоунократії" потрібна альтернатива
"Клоунократії" потрібна альтернатива
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Полиция эвакуировала 200 человек из-за "минирования" Одесской обладминистрации и СБУ

На места выехали взрывотехники.

Полиция эвакуировала 200 человек из-за "минирования" Одесской обладминистрации и СБУ
Фото: trassae95

Сегодня, 5 ноября сотрудникам Нацполиции пришлось эвакуировать около 200 человек из-за сообщения о минировании зданий Одесской областной государственной администрации и Службы безопасности Украины в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Одесской области агентству "Украинские новости".

Неизвестный анонимно сообщил о минировании административных зданий на проспекте Шевченко, 4 и Еврейской, 43.

На места выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, кинологи и спасатели. Они обследуют помещения и близлежащие территории.

Ресурс Zaxid.net также сообщал, что утром "минировали" Львовскую обладминистрацию, а так же здание СБУ. Правоохранителям также пришлось эвакуировать людей. Во время проверки помещений, опасных предметов не было обнаржено.

Напомним, сегодня в Киеве закрывали центральные станции метро "Майдан Независимости" и "Палац спорта" из-за сообщения о минировании. Станции проверили, взрывоопасных предметов не обнаружили.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также