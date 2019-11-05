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Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае

6-го сентября в Шанхае 13-летний украинец Иван Лю совершил самоубийство, выпрыгнув из окна квартиры на 13-ом этаже. В течении нескольких лет, по словам мамы мальчика Елены Артеменко, над ним издевался учитель китайского языка, называя “недочеловеком” за его украинское происхождение. 

LB.ua удалось пообщаться с ней, несмотря на то, что в Китае не работают (без VPN) почти все доступные у нас соцсети. Перед тем, как записать разговор, мы спросили у Елены, безопасно ли это будет для неё, на что женщина ответила: “По сути, терять мне нечего. Я остаюсь в Китае, только чтобы заверить документы и вывезти прах”.

Иван Лю
Фото: предоставлено мамой Ивана Еленой Артеменко
Иван Лю

Прощальное послание

Ваня родился в Украине и имел украинское гражданство, но жил и вырос в Китае, – в семье украинки Елены Артеменко и китайца Юана Лю. Ему было 13. 

Вечером 6-го сентября Елены не было дома, отец Ивана вышел из квартиры вынести мусор, младший сын Александр делал домашнее задание. Иван был в своей комнате, а потом выпрыгнул из ее окна. Полицию вызвали соседи из дома напротив.

Китайские судмедэксперты, рассказывает Елена, зафиксировали многочисленные травмы и переломы, полноценного вскрытия не делали и не разрешили ей быть с сыном в больнице.

– Во дворе росло дерево, Иван, по сути, на него упал, и оно сохранило его тело, – рассказывает женщина. – Он еще дышал, его пытались реанимировать в течении двух часов, но не спасли.

Фото: предоставлено мамой Ивана Еленой Артеменко

На медицинском освидетельствовании присутствовал отец Ивана. Несмотря на запрет, он фотографировал и просил медиков зафиксировать, что на руках у ребенка были надписи. На левой руке у Ивана, рассказывает мама, было по-китайски написано “Шанхайская система образования”, по-английски “Thanks” и три свастики вокруг надписи. На ноге кириллицей было написано “Ура”. 

– Мы часто с мальчиками обсуждали какие-то слова, – говорит Елена, – которых нет в китайском языке, и Иван знал, что “ура” – это, условно, когда бегут на врага в бою, и даже если они потенциально понимают, что могут погибнуть, то все равно отстоят свои ценности и идеалы.

Родители мальчика считают, что свастика вокруг слов “Шанхайская система образования” означает протест по отношению к бывшему классному руководителю, который часто повторял при всех в классе: “Вали в свою Украину”. Zhang Xiao Qun (транскрипция для кириллицы – Чжан Сяо Цюнь), по словам мамы, все время обзывал и словесно унижал Ивана за то, что у него украинские корни, мог толкнуть или ударить. Родителям удалось перевести сына в другой класс, где руководителем была женщина.

Учитель китайского языка Чжан, классный руководитель и завуч параллели, где учился Иван
Фото: предоставлено мамой Ивана Еленой Артеменко
Учитель китайского языка Чжан, классный руководитель и завуч параллели, где учился Иван

Позже учитель, по словам Елены, даже извинился перед отцом Ивана, признав, что он действительно говорил про Украину. Смерть Вани родители напрямую связывают с постоянными унижениями в школе. 

Курс на мужественность

В день гибели Ивана, вспоминает мама, бывший классный руководитель и учитель Чжан удалил родителей мальчика из общих чатов в мессенджере. Елена не сразу это увидела, а когда попыталась связаться с учителем, он ее заблокировал. Что произошло между ним и Иваном – неизвестно, так как директор школы, по словам родителей, не разрешил им посмотреть видео с камер наблюдения. 

Через несколько дней удалила родителей из общего чата и новая учительница мальчика, объяснив Елене, что “здесь пишут о веселых вещах, вам это знать не обязательно”. При встрече, передает мама, директор школы сказал родителям, что “школа у них высшей категории, и три-четыре ребенка действительно в год гибнет. Одни родители даже до суда дошли, но проиграли”, – говорит Елена. 

Учеба в школе начиналась в 6.50 и заканчивалась где-то около пяти вечера. Иван хорошо знал китайский, английский и русский. В свободное время, которого у него было не так много, мальчик учился играть в баскетбол.

Фото: предоставлено мамой Ивана Еленой Артеменко

Зная о проблемах сына в школе, Елена думала прошлым летом вернуться в Украину. Но потом они с мужем решили немного подождать, так как младший поступил в престижную гимназию, да и у старшего в школе вроде все наладилось. Перевести ребенка в другую школу в мегаполисе, по ее словам, очень трудно, потому что школа привязана к месту прописки, к тому же, все школы переполнены – 35-45 детей в классе, а в провинциях и 60-80 не редкость. 

– В Китае было принято решение прививать мужественность мальчикам, начиная со школы, поэтому на должность учителей младших классов нанимали молодых мужчин, – рассказывает Елена. – У мужчин-учителей обычно были завышенные требования к мальчикам, например, во втором классе одному учителю не нравилось, что Иван внеклассно начал для себя читать книги “Али-Баба и 40 разбойников”, “Приключение Гулливера”. Мне тогда сказали в школе: “Зачем, это ему не надо, вообще не давайте книги”.

Смертный приговор

Генеральный Консул Украины в Шанхае Дмитрий Пономаренко подтвердил LB.ua, что с момента трагедии консульская служба сопровождает дело. В частности, официально обращались в правоохранительные органы Шанхая и КНР. 27-го сентября Генеральное консульство Украины в Шанхае приняло участие во встрече родных Ивана Лю с представителями правоохранительных органов, администрации школы, в которой он учился, и руководства департамента образования Шанхай.

– Дополнительно 15 октября Посольство Украины в КНР провело встречи в центральных аппаратах МИД Китая и Министерства общественной безопасности КНР, вручив соответствующие ноты с просьбой дополнительно и тщательно расследовать обстоятельства самоубийства гражданина Украины, – сообщил консул.

Генеральный Консул Украины в Шанхае Дмитрий Пономаренко
Фото: facebook/Дмитрий Пономаренко
Генеральный Консул Украины в Шанхае Дмитрий Пономаренко

На похороны мальчика со школы никто не пришёл, некоторые родители прислали сообщения с сочувствием. 

– Добиться справедливости в нашей ситуации очень сложно, – говорит мама, – потому что здесь нет статьи “Доведение до самоубийства”. Один из офицеров полиции сказал нам: “Вы понимаете, что вы подписали ребенку смертный приговор, когда пожаловались на учителя директору?”. 

***

Напомним, что в Украине начал работать офис образовательного омбудсмена, в который можно жаловаться в случае буллинга - как со стороны учителей, так и со стороны детей или их родителей. Оставить заявку можно на странице https://eo.gov.ua/

Также в Украине работают горячии линии психологической помощи. Например, служба медико-психологической помощи и профилактики острых кризисном состоянии: 044 456 17 02; 044 456 17 25. 

Наталія ШимківНаталія Шимків
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