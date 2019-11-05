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ГлавнаяОбществоВойна

Количество обстрелов на Донбассе возросло до 20

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Количество обстрелов на Донбассе возросло до 20
Фото: EPA/UPG

4 ноября вооруженные формирования РФ и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных не зафиксировано. Об этом на фейсбуке сообщает штаб ООС.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - сказано в утренней сводке. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов: 4 раза неподалеку от Водяного – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Марьинки – из РПГ и стрелкового оружия; возле Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика – из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия; в районе Гнутово – из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов: на окраине Новотошковского – из всего спектра вооружения, начиная от стрелкового оружия до минометов и артиллерии калибра 122 мм; трижды возле Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Вольного – из СПГ; в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Троицкого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ; возле Железного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новгородского – из автоматических гранатометов.

Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих ООС не зафиксировано.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники огневой активности не пока проявляли.

Напомним, командующий ООС Владимир Кравченко 4 ноября сообщал, что разведение войск на третьем участке Петровское-Богдановка должно начаться 8 ноября, если не будет нарушений режима тишины в течение недели.

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