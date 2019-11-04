Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Сотрудники Национальной полиции задержали 15-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Одесской области.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что подозреваемый находится на профилактическом учете в полиции, его летом приговорили к условному сроку за грабеж.

"Полицейские собрали достаточно доказательств прямой причастности подростка к убийству девочки. В частности, установлено, что после совершенного он завладел мобильным телефоном убитой. Телефон и другие вещественные доказательства изъяли, а парня - задержали в порядке ст. 208 УПК. Сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.

14-летняя одесситка 2 ноября ушла гулять с друзьями и не вернулась домой.

Полиция нашла тело девушки утром 3 ноября в лесополосе на территории Лиманского района. По результатам вскрытия, причиной ее смерти стала асфиксия (удушение).

Полицейские установили личность парня, с которым девушка ушла от компании. Его нашли днем 3 ноября: парень скрывался у своих знакомых.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

В настоящее время по факту умышленного убийства несовершеннолетней продолжается досудебное следствие, начатое по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых экспертиз, а также других следственно-розыскных мероприятий возможна дополнительная квалификация преступления.