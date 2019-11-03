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В лесополосе возле Одессы нашли мертвой 14-летнюю девушку

На теле обнаружили следы насильственной смерти.

В лесополосе возле Одессы нашли мертвой 14-летнюю девушку
Фото: npu.gov.ua

В лесополосе возле Одессы нашли тело 14-летней девушки со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"О том, что дочь еще днем пошла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским вчера вечером сообщила мать девочки. На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции ", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что девушка с компанией отдыхала за пределами города, после чего пошла с несовершеннолетним парнем.

Девушку искали всю ночь. Тело нашли утром в воскресенье.

Полицейские установили личность парня, с которым девушка ушла от компании. Его разыскивает полиция.

Начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития. Полиция рассматривает версию о самоубийстве.

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