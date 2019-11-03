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В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития

Полиция рассматривает версию о самоубийстве.

В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
Фото: 24tv.ua

В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития. Полиция рассматривает версию о самоубийстве. Об этом пишет местное издание Суми.Today.

Трагедия произошла в пятницу около 17:00.

"Девушка 2001 года рождения выпала из окна комнаты, в которой жила. Комната находится в общежитии. Проживала она вместе со своей подругой, ее в комнате в то время не было ", - рассказали в полиции.

Пострадавшую доставили в больницу с диагнозом политравма. Спасти девушку не смогли.

По данным полиции, она закрыла дверь изнутри и выпрыгнула. Правоохранители обнаружили на ноутбуке видеообращение погибшей.

Уголовное дело возбуждено по ст.115 (умышленное убийство) с пометкой самоубийство.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области 11-летняя девочка совершила самоубийство.

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