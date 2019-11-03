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В центре Львова напуганные петардой лошади выбежали на тротуар и травмировали людей

У 15-летней девушки открытый перелом ноги.

В центре Львова возле Оперного театра напуганные петардой лошади выбежали на тротуар и снесли лавку, где сидела 15-летняя девушка. Об этом пишет местное издание Zaxid.net.

Фото: https://www.facebook.com/igor.zinkevych

Инцидент произошел вечером в субботу, 2 ноября.

"Очевидцы сообщили полицейским, что кто-то из прохожих запустил салюты или петарды и спугнул лошадей, которые были впряжены в прогулочную карету. Кони выбежали на тротуар и снесли лавку", - говорится в сообщении.

По предварительным данным патрульных, в результате инцидента пострадали два человека. В частности, у 15-летней девушки, которая сидела на лавке, открытый перелом ноги, ее доставили в больницу. Второй пострадавший, вероятно, управлял каретой.

На место вызвали спасателей и ветеринара, поскольку конь также травмировался.

Фото: https://www.facebook.com/igor.zinkevych

Фото: https://www.facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, ранее во Львовской области пожарные вытащили из канализационной ямы лошадь.

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