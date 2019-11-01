Заседание Верховной Рады в пятницу началось с конфуза с электронной регистрацией.
С 1 ноября депутаты регистрируются не посредством подписей на стойках регистрации в подписных листах в кулуарах, а путём нажатия кнопки "за" на пульте голосования в зале. Как передает корреспондент LB.ua, только 187 депутатов из "Слуги народа" успели нажать необходимую кнопку.
Спикер Дмитрий Разумков, открывая заседание, объяснил депутатам новый порядок регистрации в соответствии с ранее принятым законом.
Депутаты долго готовились к моменту нажатия кнопки, а спикер с улыбкой добавлял, что "теперь регистрация происходит, да, нажатием зеленой кнопочки".
Но в итоге только 187 нардепов провластной фракции успели нажать кнопки "за", что вызвало смех у оппозиционных фракций в зале.
"Не успели? Хотите переголосовать? Говорят, что не сработали кнопки", - отреагировал спикер.
Однако депутаты фракции "Европейской солидарности" выступили против повторной процедуры голосования.
После этого спикер объявил начало заседания, которое началось с традиционного часа вопросов к правительству. Весь состав Кабмина, включая премьера Алексея Гончарука, пришел в ложу правительства в сессионном зале.