Не все "Слуги народа" успели нажать необходимую кнопку.

Заседание Верховной Рады в пятницу началось с конфуза с электронной регистрацией.

С 1 ноября депутаты регистрируются не посредством подписей на стойках регистрации в подписных листах в кулуарах, а путём нажатия кнопки "за" на пульте голосования в зале. Как передает корреспондент LB.ua, только 187 депутатов из "Слуги народа" успели нажать необходимую кнопку.

Фото: Анна Стешенко

Спикер Дмитрий Разумков, открывая заседание, объяснил депутатам новый порядок регистрации в соответствии с ранее принятым законом.

Депутаты долго готовились к моменту нажатия кнопки, а спикер с улыбкой добавлял, что "теперь регистрация происходит, да, нажатием зеленой кнопочки".

Фото: Анна Стешенко

Но в итоге только 187 нардепов провластной фракции успели нажать кнопки "за", что вызвало смех у оппозиционных фракций в зале.

"Не успели? Хотите переголосовать? Говорят, что не сработали кнопки", - отреагировал спикер.

Однако депутаты фракции "Европейской солидарности" выступили против повторной процедуры голосования.

Фото: Анна Стешенко

После этого спикер объявил начало заседания, которое началось с традиционного часа вопросов к правительству. Весь состав Кабмина, включая премьера Алексея Гончарука, пришел в ложу правительства в сессионном зале.