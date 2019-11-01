Милованов заявил об угрозах его замам из-за противодействия коррупционным схемам

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что его заместителям угрожают в связи с их деятельностью по противодействию коррупционным схемам.

Об этом министр сказал в эфире телеканала "1+1".

"Мы уже сейчас принимаем конкретные действия, мы не боимся их предпринимать, хотя моим замам угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои замы получают смс из серии: "готовься к похоронам себя", "не бойся ходить под подъездом" и так далее. Мы этого не боимся", - цитирует Милованова Интерфакс-Украина.

Ранее Милованов выразил мнение, что номер "Квартала", в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Коломойский назвал за это Милованова дебилом.