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Милованов заявил об угрозах его замам из-за противодействия коррупционным схемам

"Мы этого не боимся".

Милованов заявил об угрозах его замам из-за противодействия коррупционным схемам
Фото: Макс Требухов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что его заместителям угрожают в связи с их деятельностью по противодействию коррупционным схемам.

Об этом министр сказал в эфире телеканала "1+1".

"Мы уже сейчас принимаем конкретные действия, мы не боимся их предпринимать, хотя моим замам угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои замы получают смс из серии: "готовься к похоронам себя", "не бойся ходить под подъездом" и так далее. Мы этого не боимся", - цитирует Милованова Интерфакс-Украина.

Ранее Милованов выразил мнение, что номер "Квартала", в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Коломойский назвал за это Милованова дебилом.

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