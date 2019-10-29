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Гончарук пообещал, что коррупцию будут "выжигать напалмом"

Премьер-министр призвал инвесторов не бояться и вкладывать деньги в Украину.

Гончарук пообещал, что коррупцию будут "выжигать напалмом"
Алексей Гончарук на форуме в Мариуполе
Фото: Макс Левин

Премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что власть решительно настроена на борьбу с коррупцией и просит представителей бизнеса сообщать о случаях вымогательства.

Об этом он заявил на инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, передает LB.ua.

"Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся со случаями, когда кто-то из кого-то, с больших или меньших компаний на самом высоком уровне требует взятки. Если вам известны такие факты, пожалуйста, сообщайте нам и будем выжигать эти вещи (взятки, - ред.) напалмом ", - сказал Гончарук.

Он также призвал инвесторов не бояться и вкладывать деньги в Украину.

"Я счастлив наблюдать такое количество инвесторов. В Мариуполе это важное событие не только для этого региона, но и для всей страны... Мы будем в каждые сфере исповедовать рыночный подход. Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия", - сказал премьер, отметив, что лучшие сферы инвестирования в Украине - это агропромышленность, энергетика и инфраструктура.

"Привлечение инвестиций - это топ приоритет. В рамках форума запланировано подписание более 10 меморандумов, которые принесут инвестиции в сумме более 10 млрд долларов", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал персональную защиту каждому инвестору.

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