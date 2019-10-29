Выбор чистой совести
Выбор чистой совести
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"
Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
ГлавнаяПолитика

НАБУ проводит обыски у братьев Дубневичей под Львовом (обновлено)

Следственные действия проводятся в рамках дела об отмывании средств.

НАБУ проводит обыски у братьев Дубневичей под Львовом (обновлено)
Богдан Дубневич
Фото: zaxid.net

Во вторник утром в селе Зубра Львовской области начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича, а также его брата Ярослава.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыск начался около 07:00. Известно также, что одновременно обыски продолжаются еще в нескольких зданиях, принадлежащих Дубневичу.

В рамках какого дела проводятся следственные действия, пока неизвестно. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет. Личные мобильные телефоны Богдана Дубневича и его брата Ярослава отключены.

Обновление. В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро подтвердили проведение обыска.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют следственные действия (обыски) на Львовщине. Следственное действие санкционированы и осуществляются в рамках расследования уголовного производства по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим народными депутатами Украины", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013 - 2018 годов, легализовали более 2 млрд гривен доходов, полученных преступным путем.

"Предварительная правовая квалификация - ст 209, 212 и 366-1 УК. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года", - добавили в Бюро.

Напомним, Богдан Дубневич не прошел в Верховную Раду, проиграв выборы кандидату от "Голоса".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также