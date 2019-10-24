Львов поспорит за право провести Олимпиаду-2030

Львов намерен подать заявку на проведение юношеских Зимних Олимпийских игр в 2028 году и Зимних Олимпийских игр в 2030 году. Работа над ней начнется в 2020 году.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в четверг во время брифинга с президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.

"Я только что встречался с молодыми львовянами... Сказали просить право для Львова быть городом-хозяином Зимней Олимпиады 2030 года, а в 2028 мы готовы принять молодежные Зимние Олимпийские игры. Мы начали этот процесс, но война эти потуги остановила. Сегодня нужно всему миру показать, что мы имеем право, и мы этого заслуживаем. Мы будем биться за это право проводить Зимние Олимпийские игры", - цитирует Садового пресс-служба Львовского горсовета.

Бубка в свою очередь сказал, что Львов вполне мог претендовать на проведение ОИ уже в 2022 году, "если бы не война".

"Да, работа над этим вопросом не легкая, но у нас есть достаточно времени, чтобы все планировать, строить нужную инфраструктуру. Кто не мечтает, тот не побеждает. Поэтому давайте работать и двигаться в этом направлении", - заявил президент НОК.

Напомним, что планы провести Олимпиаду в Украине вынашивали при президенте Викторе Януковиче. В мае 2010 года, через несколько месяцев после вступления в должность, он предложил подать заявку в Международный олимпийский комитет на проведение в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. Планировалось, что они состоятся во Львове.

После Революции достоинства Украина отозвала свою заявку. В 2019 году президент Владимир Зеленский снова поднял вопрос проведения Олимпиады в Украину.

Ближайшие Олимпийские игры состоятся в Токио (2020), Пекине (2022), Париже (2024), Милане и Кортина-д’Ампеццо (2026) и Лос Анджелесе (2028).