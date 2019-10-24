В третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов каталонская "Барселона" одержала нелегкую победу в Праге над местной "Славией" 2:1.

Открыл счет на 3-й минуте Лионель Месси, для которого пражский клуб стал 33-м соперником в Лиге Чемпионов, в чьих воротах он расписался.

По этому показателю аргентинец догнал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и экс-нападающего "Реала" Рауля, которые также отметились в воротах 33 разных команд самого престижного европейского клубного турнира.

Добавим, что благодаря этой победе и проигрышу дортмундской "Боруссии" в Милане "Интеру" (0:2), "Барса" единолично возглавила группу F.