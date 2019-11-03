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Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военных ранены

Оккупанты применяли тяжелую артиллерию.

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военных ранены
Фото: Олена Максименко

В субботу, 2 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов: вблизи Новогригорьевки, Авдеевки, Талаковки, дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье, а также у Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов: у Новозвановки, трижды неподалеку Новолуганского, дважды вблизи Хутора Вольный, неподалеку Луганского, Шум, Зайцевого.

Вследствие обстрелов боевиков ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

Напомним, в пятницу боевики совершили 13 обстрелов на Донбассе.

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