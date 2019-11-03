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В Николаеве арестовали главаря банды похитителей людей и его помощника

Группировке инкриминируют шесть статей Уголовного кодекса.

В Николаеве арестовали главаря банды похитителей людей и его помощника
Фото: https://mk.npu.gov.ua/

В Николаеве взяли под стражу лидера криминальной группировки и его помощника, которых подозревают в захвате заложников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Суд принял решение без альтернативы выйти под залог. Подозреваемых будут держать под стражей до 25 декабря этого года", - говорится в сообщении.

49-летний лидер группировки, которого неоднократно привлекали к уголовной ответственности за тяжкие преступления, является подсудимым еще по двум делам, по которым его отпустили под залог. 

Задержанных подозревают в незаконном завладении транспортным средством, захвате заложников, незаконном лишении свободы или похищении человека, побоях и истязаниях и незаконном обращении с оружием. Всего группировке инкриминируют шесть статей Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в воскресенье, 3 ноября, суд также будет избирать меры пресечения еще двум участникам криминальной группировки. 

Напомним, 1 ноября полицейские вместе со спецназовцами провели спецоперацию по задержанию банды из четырех мужчин, причастных к похищению и избиению людей. Участникам банды от 25 до 49 лет.

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