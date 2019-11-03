50-летний и 40-летний мужчины были жителями Черкасс.

Фото: https://www.facebook.com/cherkasypatrulpolice В Черкасской области "Жигули" влетели под грузовик

В Черкасской области автомобиль “Жигули” влетел под грузовик, в результате чего погибли двое жителей Черкасс. Об этом информирует Нацполиция области.

Авария произошла вблизи поселка Благодатное.

"По предварительной информации, водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости и дистанции и столкнулся с грузовиком DAF", - говорится в сообщении.

На момент приезда медиков водитель и пассажир "Жигулей" были мертвы. Их тела из поврежденного автомобиля освободили спасатели.

50-летний и 40-летний мужчины были жителями Черкасс.

Фото: https://www.facebook.com/cherkasypatrulpolice

Напомним, у Каменца-Подольского перевернулся рейсовый автобус, восемь человек травмировались.