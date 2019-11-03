В Киеве сотрудник ночного клуба до смерти избил 25-летнего посетитиля
В Киеве сотрудник ночного клуба до смерти избил 25-летнего посетитиля
Ровенский аэропорт закрыл единственный рейс
Ровенский аэропорт закрыл единственный рейс
«Ни да, ни нет». Что решила Польская Православная Церковь относительно украинской автокефалии?
«Ни да, ни нет». Что решила Польская Православная Церковь относительно украинской автокефалии?
Из-за смерти подростка в Прилуках руководитель местной полиции отстранен от должности
Из-за смерти подростка в Прилуках руководитель местной полиции отстранен от должности
В Кировоградской области 18-летний парень попал в реанимацию из-за отравления грибами
В Кировоградской области 18-летний парень попал в реанимацию из-за отравления грибами
Суд отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен
Суд отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен
В Киеве арестовали директора лесхоза, предложившего $100 тыс. детективу НАБУ
В Киеве арестовали директора лесхоза, предложившего $100 тыс. детективу НАБУ
В Киеве жители перекрыли улицу из-за стройки в парке "Кристерова горка" (обновлено)
В Киеве жители перекрыли улицу из-за стройки в парке "Кристерова горка" (обновлено)
​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины
​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Черкасской области "Жигули" влетели под грузовик, двое погибших

50-летний и 40-летний мужчины были жителями Черкасс.

В Черкасской области &quot;Жигули&quot; влетели под грузовик
Фото: https://www.facebook.com/cherkasypatrulpolice
В Черкасской области "Жигули" влетели под грузовик

В Черкасской области автомобиль “Жигули” влетел под грузовик, в результате чего погибли двое жителей Черкасс. Об этом информирует Нацполиция области.

Авария произошла вблизи поселка Благодатное. 

"По предварительной информации, водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости и дистанции и столкнулся с грузовиком DAF", - говорится в сообщении.

На момент приезда медиков водитель и пассажир "Жигулей" были мертвы. Их тела из поврежденного автомобиля освободили спасатели.

50-летний и 40-летний мужчины были жителями Черкасс.

Фото: https://www.facebook.com/cherkasypatrulpolice

Напомним, у Каменца-Подольского перевернулся рейсовый автобус, восемь человек травмировались.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также