Сотрудник СБУ продавал марихуану жителям Донецкой области

Правоохранитель занимался этим совместно с гражданским лицом.

ГБР направило в суд обвинительный акт относительно сотрудника СБУ, подозреваемого в продаже марихуаны местным жителям Донецкой области. Об этом сказано в сообщении ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что работник одного из подразделений СБУ в Донецкой области совместно с гражданским лицом поставляли местным жителям марихуану.

Мужчине квалифицировали ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В случае доказательства вины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, В Киевской области правоохранители ликвидировали канал поставки марихуаны в воинскую часть. Продажей наркотиков занимались 24-летний военнослужащий ВСУ и 25-летний киевлянин.

При обыске квартиры, где выращивался наркотик, правоохранители обнаружили специально оборудованные душевые кабинки с растениями марихуаны, другое оборудование для выращивания, приборы для фасовки и деньги, за которые покупался канабис.