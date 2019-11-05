В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
"Клоунократії" потрібна альтернатива
"Клоунократії" потрібна альтернатива
За завісою Кабміну
За завісою Кабміну
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
Как смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Новости компанийКак смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
Певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница
Певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница
ГлавнаяОбществоЖизнь

Сотрудник СБУ продавал марихуану жителям Донецкой области

Правоохранитель занимался этим совместно с гражданским лицом.

Сотрудник СБУ продавал марихуану жителям Донецкой области
Фото: dpchas.com.ua

ГБР направило в суд обвинительный акт относительно сотрудника СБУ, подозреваемого в продаже марихуаны местным жителям Донецкой области. Об этом сказано в сообщении ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что работник одного из подразделений СБУ в Донецкой области совместно с гражданским лицом поставляли местным жителям марихуану.

Мужчине квалифицировали ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В случае доказательства вины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, В Киевской области правоохранители ликвидировали канал поставки марихуаны в воинскую часть. Продажей наркотиков занимались 24-летний военнослужащий ВСУ и 25-летний киевлянин.

При обыске квартиры, где выращивался наркотик, правоохранители обнаружили специально оборудованные душевые кабинки с растениями марихуаны, другое оборудование для выращивания, приборы для фасовки и деньги, за которые покупался канабис.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также