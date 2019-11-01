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В Киевской области правоохранители ликвидировали канал поставки марихуаны в воинскую часть

Продажей наркотиков занимались 24-летний военнослужащий ВСУ и 25-летний Киевлянин. 

Правоохранители задержали 24-летнего военнослужащего ВСУ и 25-летнего жителя Киева, которые в столице выращивали марихуану и сбывали ее на территории воинской части. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

"Киевлянин по месту жительства выращивал, измельчал и фасовал. Последующий сбыт лег на плечи контрактнику. Задокументировали преступную деятельность солдата "на горячем", во время сбыта, когда тот принес продать наркотическое зелье по месту несения службы", - сказано в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

При обыске квартиры, где выращивался наркотик, правоохранители обнаружили специально оборудованные душевые кабинки с растениями марихуаны, другое оборудование для выращивания, приборы для фасовки и деньги, за которые покупался канабис.

Фото: kv.npu.gov.ua

На данный момент задержанные находятся в изоляторе временного содержания, им объявлено о подозрении по чч.1 и 2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Статья предусматривает лишение свободы на 4-8 лет.

Напомним, а августе в Запорожской области изъяли более 100 кг марихуаны на сумму более 20 млн гривен. Задержана группа из шести мужчин, которые выращивали и сбывали наркотики в течение двух лет.

Сбыт осуществлялся только доверенными лицам. Фигуранты постоянно меняли номера мобильных телефонов и места сбыта, а места выращивания были известны только организаторам.

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