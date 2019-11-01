Пересадочные узлы на зеленую и синюю ветки закрыли в час пик..

Аноним сообщил о минировании станций метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве. В результате обе станции пришлось закрыть, несмотря на час пик. Также прекратили работу пересадочные узлы на зеленую и синюю ветки.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Увага!

Станції «Театральна», «Хрещатик» + пересадки зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/poCimF1swy — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 1, 2019

Остановки на двух центральных станциях метрополитена временно прекратили.