Аноним сообщил о минировании станций метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве. В результате обе станции пришлось закрыть, несмотря на час пик. Также прекратили работу пересадочные узлы на зеленую и синюю ветки.
Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 1, 2019
Станції «Театральна», «Хрещатик» + пересадки зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування!
Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/poCimF1swy
Остановки на двух центральных станциях метрополитена временно прекратили.