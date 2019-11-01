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Аноним сообщил о минировании станций метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве

Пересадочные узлы на зеленую и синюю ветки закрыли в час пик..

Аноним сообщил о минировании станций метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве. В результате обе станции пришлось закрыть, несмотря на час пик. Также прекратили работу пересадочные узлы на зеленую и синюю ветки.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Остановки на двух центральных станциях метрополитена временно прекратили.

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