​Счастливый брак: как сохранить крепкие супружеские отношения

Недавно ведущий самого рейтингового канала «Украина», выпусков новостей «Сегодня» Максим Сикора отметил хрустальную свадьбу.

«Звездная пара» по-настоящему счастлива, но в то же время супруги признаются, что никогда не придавали особого значения прожитым вместе годам, хоть и определенный опыт, конечно же, накопили.

Ведущий с радостью делиться рецептами крепких супружеских отношений.

Начало должно быть честным

Недавно услышал, ну, очень занимательную жизненную историю от одного музыканта. Суть такова. Он – барабанщик, участник вокально-инструментального ансамбля. Она – не знала. А Он особо и не афишировал, пока встречались. А когда начали жить вместе – узнала, и была, мягко говоря расстроена – либо я, либо барабаны. А все почему – потому что сущность личности не скрыть. Мораль – для того чтобы не запирать где-то глубоко все свои таланты и не жить с выдуманным когда-то биполярным синдромом – лучше сразу все карты на стол выкладывать. Люди должны любить друг друга такими какие они есть. Только такие чувства – надолго.

Уступай, даже если 100 раз прав

Есть такая острота – «Даже хорошие отношения иногда нужно выяснять». Мне нравится эта шутка и в раннем возрасте, когда я еще не был женат, мне казалось, что семейные ссоры – это может быть даже романтично. Это же проявление страсти и все такое. На практике оказалось – все не так весело. Отношения в семье – это во всех случаях – эмоция. А вот какая – решаете Вы. Шаг влево, шаг вправо – рискуете потерять спокойствие. Может быть даже надолго. Совет да любовь – вот что главное. Две составляющие. Это ж не просто идиома застольная. Это – философия. Как Инь и Янь, нераздельное целое, две половинки. И первая гласит – советуйся, общайся, будь открыт, честен, договаривайся, принимай решение сообща. А принципы, правота – никому это не интересно. И ни к чему кроме ссор не приведет.

Время для двоих

Вряд ли я заново открою Америку, если скажу, что проблемы большинства супружеских пар связаны с... рутиной. Дом, работа, работа, дом, магазин, школа, садик, работа, выходные – ничего не хочется, кроме спать. Если Вы – в этой парадигме, и надеетесь, что еще буквально чуть-чуть и у Вас будет и время, и настроение и вот тогда уже мы с семьей точно оторвемся – не будьте наивны. ЭТО – не прекратится. Пока Вы наконец не вспомните, зачем создали семью и что Вы обещали в свадебной клятве. А пока Вы вспоминаете, у меня есть прекрасное и очень простое решение оживления брачных отношений. А называется оно – «Время для двоих». Как это работает: выберите день, скажем пятница, или суббота, освободите 2-3 часа, в любое время суток, не важно. Решите, кто присмотрит за детьми, если они у Вас есть. И – вперед. Куда угодно. Стадион – так стадион, все-равно. Проводите время только вдвоем, общайтесь, обнимайтесь, открывайте друг-друга заново. Главное, повторять «фокус» каждую неделю.

Удивляй

Сколько раз Вы слышали от просто знакомых людей, может быть коллег или каких-нибудь впечатленных Вашими успехами почитателей, что Вы – удивительный? А сколько раз Вы слышали что-то подобное от своей супруги или супруга? Конечно, это может быть сказано не так буквально или вообще выражаться мимикрически. В общем, суть Вы уловили. Так, вот, если Вы не часто слышите такое от самого близкого человека – у Вас проблема. Вы – разучились удивлять. А может быть просто ленитесь. Вам нужно собраться и сделать что-то приятное для Вашей половинки. Что угодно. Миллион алых роз, например, тоже подойдет. Можете, конечно, деньги и с больше пользой потратить – на еду. В смысле – на поход в ресторан. Можно и без денег обойтись – так еще лучше. Сделайте что-то такое чего от Вас уже почти не ждут. А потом – повторите. Еще и еще. Вот увидите, как это оживит Ваши отношения.

Оставь работу на работе

Наверняка Вы не раз слышали о таком феномене выживания в современном мире как способность соответствовать бешенному темпу или ритму жизни. Успеть – все и лучше бы – сегодня. А если, что-то и дома поработать можно. Моя позиция – нет, нельзя. Оставьте уж работу работе. А дома – занимайтесь семьей. Вас ведь ждут целый день, от Вас хотят не флюидов офисного стресса, а заботы. Как мужа, жены, папы, мамы. Посадите малыша на колени, поиграйте на консоли со страшим, посмотрите на свою вторую половинку так как будто Вы только что в нее по уши влюбись. Приготовьте вместе ужин, прогуляйтесь вместе вечерним городом с собакой, если она у Вас есть. В общем подарите свое внимание самым близким людям. И, что очень важно – делайте это каждый день.

И на заметку. Как-то в одном из интервью мега-звезда планетарного масштаба, известный и очень успешный музыкант Джон Бон Джови, счастливый в браке человек, поделился своим секретом успешного решения потенциальных конфликтов по линии «семья-работа, работа-семья». Он сказал, что его работа – это то, что он делает, а не то кем он является. Правда, классно? В точку, просто! Послушайте, если не меня, то Джона Бон Джови.