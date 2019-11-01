В Киеве на станции метро "Святошин" открыли обновленный вестибюль

Там тоже есть лифт и вертикальные подъемники.

В Киеве на станции метро "Святошин" после ремонта открыли обновленный второй вестибюль. Об этом сообщает "Радио.Свобода".

31 октября пресс служба столичного метрополитена также сообщала, что во втором вестибюле установили один лифт и два вертикальных подъемника, выложили тактильную плитку, обновили покрытие пола, стен, потолка вестибюля и прилегающего перехода.

Капитальный ремонт станции метро "Святошин" начался 24 февраля 2018. Реконструкция второго вестибюля началась 23 марта после завершения ремонта вестибюля №1.

Изначально ожидалось, что все ремонтные работы завершат к октябрю 2018 года. Общую стоимость ремонта оценивали более чем 150 миллионов гривен.

Станция была построена в 1971 году. По данным «Киевского метрополитена», ежедневно средний пассажиропоток на "Святошино" составляет около 35 тысяч.

Напомним, с 30 октября станцию метро "Золотые ворота" закрыли на вход по будням с 8:10 до 9:20 из-за ремонта шести эскалаторов.