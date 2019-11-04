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Артиллерист "ЛНР" приговорен к 8 годам тюрьмы

Боевик был задержан в марте 2019 в районе проведения ООС.

Артиллерист "ЛНР" приговорен к 8 годам тюрьмы
Фото: acebook.com/SecurSerUkraine

Боевика террористической организации "ЛНР", причастного к обстрелам позиций украинских военных подразделений, приговорили к восьми годами лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Житель Днепра в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в российском городе Белгороде", - говорится в сообщении.

После обучения в течение пяти лет он принимал участие в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.

Боевик был задержан в марте 2019 года в районе проведения операции Объединенных сил.

Лисичанский городской суд Луганской области признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце октября контрразведка СБУ задержала артиллериста "ЛНР". Бывший боевик скрывался у родственников на контролируемой части Луганской области.

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