ЦИК будет транслировать все свои заседания

С завтрашнего дня, с 5 ноября Центральная избирательная комиссия вживую начнет транслировать свои заседания. Об этом ЦИК сообщила на своем фейсбуке.

“Завтра, 5 ноября, Центральная избирательная комиссия начинает видеотрансляцию своих заседаний. Наблюдать за ходом заседаний, трансляция которых будет осуществляться пока в тестовом режиме, можно будет на официальном сайте Центральной избирательной комиссии”, - сказано в сообщении.

Этот процесс стал возможным благодаря сотрудничеству ЦИК с Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

“В рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине" в 2018 и первом полугодии 2019 лет Координатором был проведен тендер и осуществлена закупка конференц-системы для залов заседаний Комиссии, а также обеспечена ее установка. Она, кроме прочего, дает возможность вести онлайн-трансляции”, - отметили в ЦИК.

По данным Центризбиркома, указанный проект реализован при поддержке Миссии США при ОБСЕ, Министерства иностранных дел Норвегии и Постоянной миссии Словацкой Республики при ОБСЕ.

Работники управления информатизации Секретариата Комиссии настроили указанную систему, подготовив ее для организации видеотрансляций.

Напомним, 18 октября сообщалось, что Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также соответствующих председателей и мэров в шести объединенных территориальных громадах (ОТГ) в четырех областях на 29 декабря.