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Эстония выразила поддержку вступлению Украины в ЕС и НАТО

"Эстония - преданный друг украинцев".

Эстония выразила поддержку вступлению Украины в ЕС и НАТО
Фото: Прямий

Эстония поддерживает вступление Украины в Европейский союз и блок НАТО.

Об этом на брифинге в понедельник сказал эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Эстония - преданный друг украинцев, поддерживает полное ее присоединение к политической семье Европейского Союза и НАТО на основании объективных реформ и преобразований в стране", - сказал министр.

Он добавил также, что Эстония никогда не признает незаконную аннексию Крыма и восточных районов Украины со стороны российского государства-агрессора.

"Эстония была первой страной Европейского Союза, которая не признала российскую паспортизацию Донецкой и Луганской области. Это абсолютно недопустимая форма гражданских чисток", - добавил Рейнсалу.

Напомним, что в 2018 году Евросоюз принял план секторальной интеграции Украины, который не гарантирует формального членства в ЕС, но позволяет пользоваться многими преимуществами. План предусматривает вступление Украины в Энергетический союз, Единый цифровой рынок, таможенный союз ЕС, а также ассоциацию с Шенгенской зоной.

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