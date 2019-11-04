Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
В Кировоградской области 18-летний парень попал в реанимацию из-за отравления грибами
В Кировоградской области 18-летний парень попал в реанимацию из-за отравления грибами
В лесополосе возле Одессы нашли мертвой 14-летнюю девушку, задержан несовершеннолетний (обновлено)
В лесополосе возле Одессы нашли мертвой 14-летнюю девушку, задержан несовершеннолетний (обновлено)
Генпрокуратура уволила следователя, расследовавшего дело Богдана
Генпрокуратура уволила следователя, расследовавшего дело Богдана
Аркадий Бабченко покинул Украину
Аркадий Бабченко покинул Украину
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
Как смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Новости компанийКак смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
ГлавнаяПолитика

"Слуга народа" хочет участвовать в выборах в ОТГ в декабре

"Слуга народа" хочет участвовать в выборах в ОТГ в декабре
Фото: Сергей Нужненко

Партия "Слуга народа" рассматривает возможность участия в выборах во все объединённые территориальные громады (ОТГ) 22 и 29 декабря.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент LB.ua.

По его словам, окончательное решение будет зависеть от того, сумеет ли политическая сила найти кандидатов во всех ОТГ.

"Вместе с тем, конечно, мы будем определяться, когда получим от наших структур анкеты кандидатов и проведем необходимые проверки и собеседования. Для этого в центральном партийном офисе будет работать мини-штаб по этим выборам, а в поиске кандидатов мы опираемся на Зе-команду и помощь народных депутатов", - рассказал Корниенко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря этого года первые местные выборы в 86 ОТГ. 22 декабря первые местные выборы пройдут в одной городской, 16 поселковых и 69 сельских ОТГ. Избирательный процесс начинается со 2 ноября.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также