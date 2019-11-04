За завісою Кабміну

На Грушевського збираються досвідчені міністри і нові, в усіх сенсах зелені урядовці. Як довго може тривати їхній медовий місяць?

На першому засіданні Кабінет міністрів опустив завісу над театром урядових дій, зробивши свої засідання закритими. Де-факто так було і раніше: рішення ухвалювалися на закритій частині, а відкриту для медіа частину використовували лише як майданчик для піару.

Не КПРФ

“Якщо ви намагаєтеся запитати, чи є конфлікти в уряді, то ні, їх немає”, – запевняє LB.ua міністр інфраструктури Владислав Криклій у кулуарах інвестиційного форуму у Маріуполі.

В один голос це повторюють й інші міністри, характеризуючи атмосферу на засіданнях як конструктивну і вживаючи слова “дискусії” та “обговорення” – проте аж ніяк не “суперечки”.

“Буває неодностайна згода. Це ж не КПРФ. Ледь не на кожному засіданні є якісь дискусії, саме тому одна з цілей засідань у закритому режимі без медіа, щоб не перетворювати їх на шоу”, – описує роботу уряду міністр юстиції Денис Малюська.

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який супроводжував виборчу кампанію Володимира Зеленського, колись навіть спостерігав за цими виставами у мережі. Тепер він по інший бік екрану.

Фото: kmu.gov.ua Михайло Федоров на засіданні кабміну, 6 вересня 2019.

“Раніше це було шоу, я навіть дивився на YouTube, як це відбувається. Там так усе показово було з інтонаціями, а у нас робоча атмосфера. Для мене це дуже комфортно. Дивно було б, якби суперечок не виникало”, – розповідає Михайло Федоров.

Оксана Коляда також запевняє, що Кабмін працює злагоджено. Сама міністерка, кандидатуру якої запропонувала ветеранська спільнота, а не прем'єр, запевняє, що не відчуває жодних проблем у спілкуванні з “зеленими” міністрами.

“Для мене Кабмін – одна команда. Дискусії завжди є на робочих нарадах. Часто сперечаємося, але це конструктивні бесіди, приходимо до якогось рішення”, – запевняє Коляда.

Одна із таких суперечок сталася на єдиному відкритому засіданні Кабінету Міністрів, яке провели у Маріуполі 28 жовтня.

Принципи Авакова

Напередодні інвестиційного форуму уряд вимушено провів відкрите засідання. Вимушено, бо потрібно було публічно затвердити склад конкурсної комісії з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції. До комісії громадські організації та міжнародні партнери делегували трьох іноземців і трьох українців. Щодо останніх виникли питання. Воно й не дивно, адже запропоновані члени комісії, активісти Віталій Шабунін, Ольга Кобилинська та Катерина Риженко критикували Арсена Авакова.

Фото: kmu.gov.ua Арсен Авакок пiд час виїзного засідання уряду у м. Маріуполь

– Деякі прізвища у мене викликали, м'яко кажучи, сумнів, – звернувся голова МВС до прем'єра. – Знаєте чому я заперечує? Нещодавно у громадську раду НАБУ була обрана людина, яка підозрюється у вбивстві (активіст праворадикальної організації “С14” Андрій Медведько фігурує у справі про вбивство Олеся Бузини, – LB.ua). Тому я дуже обережно ставлюся до таких наглядових громадських організацій, які потребують розмірковування.

– Це принципова позиція? – уточнив Гончарук.

– Так, – наполягав Аваков. – Я побачив це вперше, хочу це питання вивчити.

До нього приєднався міністр оборони Андрій Загороднюк, який попросив заздалегідь повідомляти про порядок денний.

– Можна на майбутнє все ж таки якось опрацьовувати процес? Ми дійсно не знали цих людей, їхньої біографії, щоб був якийсь час вивчити, ознайомитись. Я отримав порядок денний не так давно. Деяких знаю, деяких – ні, – сказав Загороднюк Гончаруку.

На це зауваження прем'єр відповів, що порядок денний міністри отримали напередодні і могли б його вже й вивчити. Після цього поставив на голосування. Більшість підтримала і призначила комісію.

Фото: kmu.gov.ua

Наступного дня Аваков розповів LB.ua, що не бачить у цій ситуації нічого незвичайного. Мовляв, пересічна дискусія.

“Так буває. Багато міністрів висловлюють свою точку зору. Ми так домовилися. У нас інколи голосування проходять, інколи – ні, нічого страшного”, – прокоментував Аваков свою незгоду з рішенням Кабміну.

Так само ситуацію описували й інші міністри – мовляв, звичайне обговорення. Хтось може бути проти, але рішення ухвалюються більшістю.

Недружнє рішення

Ще одне пікантне голосування відбулося 12 жовтня. На засіданні уряду міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька запропонувала звільнити державного секретаря відомства Артема Янчука, який пішов у декретну відпустку, і призначити на його місце Інну Солодку. Перед декретом Янчук призначив виконувати свої обов'язки очільницю директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗу Ірину Литовченко. Пікантне це голосування тому, що прем'єр Олексій Гончарук та міністерка освіти і науки Ганна Новосад мають дружні стосунки з Литовченко і знають її як хорошу фахівчиню. Попри те, підтримали кандидатуру Солодкої, яка співпрацювала з Андрієм Пивоваровим – соратником очільниці МОЗу у часи Януковича Раїси Богатирьової.

Ганна Новосад пояснює, що голосувала за Солодку, оскільки саме її запропонувала Скалецька.

“Це була пропозиція міністра охорони здоров'я. Це її питання, кадрова політика. Якби я мала папку з переліком якихось фактів на пані, яку запропонувала моя колега, у мене, можливо, були б якісь сумніви, а так – я не знаю на підставі чого робити інші рішення. Я що мала вийти і сказати: “Я не підтримую вашу кандидатуру”? У цій ситуації у мене не було вибору. Можливо, це дійсно поганий фахівець – я не знаю. Я дію у площині, коли довіряю своїм колегам, а вони довіряють мені”, – пояснює Новосад своє рішення.

Разом з тим очільниця МОН критично відгукується про кадрову політику МОЗу, яка призвела до конфлікту між одним з нових заступників та керівниками директоратів, які зайняли ці посади в часи Уляни Супрун.

“Що стосується ситуації у Міністерстві охорони здоров'я (я про це Зоряні говорила), не розумію, чому там відбуваються такі конфлікти. Я переконана, що з тими людьми, які працюють у директоратах, бо я їх особисто знаю, й Ірину у тому числі, точно можна знайти спільну мову, вони є фаховими людьми. Ситуація у міністерстві є печальною”, – не приховує емоцій Новосад.

Фото: kmu.gov.ua Ганна Новосад та Володимир Бородянський на засіданні уряду

Сама Зоряна Скалецька в інтерв’ю “Українській Правді.Життя” розповідала, що Інну Солодку їй порадив нардеп від “Слуги народу”, голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький. Саме до нього президент найбільше дослухається у питаннях медицини. Тож чи наважиться хтось суперечити пропозиціям Радуцького?

Поки вчаться

Два місяці роботи уряду, судячи з коментарів міністрів, поки ще медові. Найбільшою суперечкою в уряді називають обговорення бюджету.

“З бюджетом класична ситуація: усі хочуть більше за своїм напрямком, а ресурси обмежені”, – пояснює Владислав Криклій.

Його колега Оксана Коляда запевняє, що навіть фінансове питання не посварило урядовців.

“Ми всі постійно збиралися разом, розповідали, у кого які гарячі потреби. Коли вирішували питання дофінансування тих чи інших програм, то радилися всі разом і всі разом ухвалювали рішення. Для мене це такий показовий аспект злагодженості роботи Кабміну”, – запевняє міністерка.

Фото: kmu.gov.ua

Кому-кому, а Арсену Авакову є з чим порівнювати. Призначений ніби тимчасово міністр внутрішніх справ поки нікуди не збирається йти.

“Я працював у чотирьох урядах, у кожного був різний стиль. У цього теж є свій. Оцінити цей стиль можна буде лиш через шість місяців. Багато міністрів уперше (в уряді, – LB.ua), поки вчаться, напрацьовують свої механізми”, – батьківським тоном каже Аваков.

Постійний “тимчасовий” міністр додає: уже зрозуміло, що стиль цього уряду відрізняється від попередніх. Ключове питання – наскільки цей стиль буде незалежним від Офісу президента.