МИД выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое

В соответствии с санкциями 2018 года, Журавлеву въезд на территорию Украины запрещен.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным визитом депутата Госдумы Российской Федерации Алексея Журавлева в Золотое Луганской области.

Об этом говорится в комментарии МИД.

"Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины", - говорится в документе.

МИД считает эту поездку, как все предыдущие несогласованные с украинской стороной визиты российских чиновников на временно оккупированные территории Украины в Донецкой и Луганской областях, и Крым, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Указывается, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" к Журавлеву уже была применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета на въезд на территорию Украины.

Указывается, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" к Журавлеву уже была применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета на въезд на территорию Украины.

Согласно сообщению, силовикам поручено проверить, находился Журавлев на участке разведения сил и средств в районе Золотого.

Украинская сторона уже обратилась к российской стороне относительно подтверждения факта упомянутой поездки и предоставления разъяснений о цели пребывания депутата Госдумы на оккупированной территории.

Напомним, 1-2 ноября депутат российской Госдумы Журавлев побывал на позициях российско-террористических сил в Золотом Луганской области. Сообщалось, что он проверил выполнение украинской стороной условия о "разведении сил" и соблюдение "тишины", а также пообщался с боевиками.

29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются. 1 ноября Украина объявила о завершении разведения сил в Золотом.