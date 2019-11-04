В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
В лесополосе возле Одессы нашли мертвой 14-летнюю девушку, задержан несовершеннолетний (обновлено)
В лесополосе возле Одессы нашли мертвой 14-летнюю девушку, задержан несовершеннолетний (обновлено)
В Кировоградской области 18-летний парень попал в реанимацию из-за отравления грибами
В Кировоградской области 18-летний парень попал в реанимацию из-за отравления грибами
Аркадий Бабченко покинул Украину
Аркадий Бабченко покинул Украину
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Как смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Новости компанийКак смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
"Клоунократії" потрібна альтернатива
"Клоунократії" потрібна альтернатива
ГлавнаяПолитика

МИД выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое

В соответствии с санкциями 2018 года, Журавлеву въезд на территорию Украины запрещен.

МИД выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое
Здание МИД Украины
Фото: предоставлено автором

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным визитом депутата Госдумы Российской Федерации Алексея Журавлева в Золотое Луганской области.

Об этом говорится в комментарии МИД

"Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины", - говорится в документе.

МИД считает эту поездку, как все предыдущие несогласованные с украинской стороной визиты российских чиновников на временно оккупированные территории Украины в Донецкой и Луганской областях, и Крым, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Указывается, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" к Журавлеву уже была применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета на въезд на территорию Украины.

Указывается, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" к Журавлеву уже была применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета на въезд на территорию Украины.

Согласно сообщению, силовикам поручено проверить, находился Журавлев на участке разведения сил и средств в районе Золотого.

Украинская сторона уже обратилась к российской стороне относительно подтверждения факта упомянутой поездки и предоставления разъяснений о цели пребывания депутата Госдумы на оккупированной территории.

Напомним, 1-2 ноября депутат российской Госдумы Журавлев побывал на позициях российско-террористических сил в Золотом Луганской области. Сообщалось, что он проверил выполнение украинской стороной условия о "разведении сил" и соблюдение "тишины", а также пообщался с боевиками.

29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются. 1 ноября Украина объявила о завершении разведения сил в Золотом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также