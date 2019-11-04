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Новым послом Канады в Украине станет Лариса Галадза

Лариса Галадза занимала должность гендиректора Департамента стабилизационных и миротворческих операций МИД Канады.

Новым послом Канады в Украине станет Лариса Галадза
Лариса Галадза
Фото: ukrinform

Новым послом Канады в Украине станет дипломат Лариса Галадза. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Канады, передает "Укринформ".

"Лариса Галадза назначается послом Канады в Украине. Госпожа Галадза заменяет Романа Ващука", - подчеркнули в канадском МИДе.

Лариса Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций МИД Канады, куда пришла из Министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

 Свою карьеру Галадза начала в Министерстве обороны Канады, после чего сменила ряд должностей в государственной сфере. В последние годы она неоднократно бывала в Украине.

Предыдущим послом Канады в Украине был Роман Ващук, однако в прошлую пятницу он завершил свою пятилетнюю каденцию в Киеве и ушел на пенсию.

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