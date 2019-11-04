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Через несколько недель Украина получит канадские винтовки, - замглавы МИДа.

Киев и Оттава завершают подготовку специальных документов.

Через несколько недель Украина получит канадские винтовки, - замглавы МИДа.
архивное фото

Киев и Оттава завершают подготовку документов для отправки первой партии канадских снайперских винтовок в Украину. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью "Укринформу".

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал Боднар.

Он считает, что это откроет двери к расширению спектра сотрудничества.

"Мы также обсудили внедрение специального механизма консультаций на уровне министров обороны, которые могли бы предметно говорить о потребностях украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что - нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября ", - отметил дипломат.

Напомним, в июне 2018 года канадское правительство добавило Украину в список стран, которым Канада продает летальное оружие без посредников. Тогда же сообщалось, что украинские военные подписывают договор с канадским производителем оружия о поставках снайперских винтовок.

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