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Украина улучшила позиции в рейтинге свободы интернета

Freedom House относит Украину к странам с "частично свободным интернетом".

Правозащитная организация Freedom House 5 ноября опубликовала свежий выпуск своего ежегодного рейтинга свободы интернета Freedom on the Net ("Свобода в сети").

Как сообщается на сайте организации, Украина немного улучшила свои позиции в рейтинге по сравнению с 2018 годом. В 2019 году Украина получила 56 баллов по шкале, где 0 баллов означает максимальную свободу интернета, а 100 баллов - максимальную несвободу. Годом ранее у Украины было 55 баллов.

Freedom House относит Украину к странам с "частично свободным интернетом".

Организация отмечает, что в Украине блокируют отдельные сайты, существуют провластные бот-сети в социальных сетях, а задержания пользователей интернета являются "обычным явлением" на фоне продолжающихся военных действий.

Рейтинг Freedom on the Net оценивает свободу доступа к интернету в 65 странах, на которые приходится 87% пользователей сети по всему миру. Отчетный период нового рейтинга приходится на июнь 2018 - май 2019.

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