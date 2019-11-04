США приветствовали завершение отвода сил в Золотом

В диппредставительстве призвали Россию вывести все свои силы с востока Украины.

Соединенные Штаты Америки приветствовали завершение разведения сил в районе Золотого и призвали Россию вывести все свои силы с востока Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в Facebook.

"Мы приветствуем завершение отвода сил и средств в Золотом и высоко оцениваем усилия президента Владимира Зеленского и его команды по разрешению конфликта на востоке Украины, которые восстанавливают суверенитет и территориальную целостность страны", - говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве США призвали Россию полностью выполнить Минские соглашения и вывести все свои силы с востока Украины.

Напомним, 1 ноября завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.