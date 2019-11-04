Манафорт искал покупателя на "Укртелеком", - расследование

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа и политконсультант украинского экс-президента Виктора Януковича политтехнолог Пол Манафорт, который в США отбывает тюремный срок за мошенничество, в 2010 году пытался организовать для одного из своих клиентов выгодную продажу компании "Укртелеком".

Об этом говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP.

Журналистам удалось получить доступ к переписке Манафорта с нынешним нардепом Юлией Левочкиной.

"Через семь месяцев после победы Януковича на выборах Левочкина написала Манафорту о запланированной приватизации "Укртелекома", предположив, что их влияние на процесс торгов может позволить им скупить компанию с благоприятной скоростью", - говорится в расследовании.

Она отмечала, что при этом "может оказаться полезным" ее брат, который тогда занимал должность главы Администрации Президента Украины.

В расследовании говорится, что "Манафорт с энтузиазмом откликнулся" на письмо Левочкиной, предложившей создать выгодные условия для аукциона по продаже "Укртелекома". Позже политтехнолог написал, что финансирование покупки ему обеспечить не удалось. Из переписки следует, что речь шла о потенциальном инвесторе из Китая.

В ноябре 2010 года Левочкина предупредила Манафорта, что они нашли "своего" покупателя для компании, потому что "больше не было возможности ждать".

В 2011 году Украинское государство продало 92,79% акций "Укртелекома" компании ЕСУ, дочерней фирме австрийского фонда EPIC. Raga Establishment Ltd выкупила телеком-оператора у фонда EPIC и перепродала его в 2013 году холдингу СКМ предпринимателя Рината Ахметова за $860 млн.

В июне 2017 года лондонский арбитраж по иску Raga обязал СКМ доплатить за "Укртелеком" $760 млн. При этом суд отклонил встречные претензии компании Ахметова о расторжении договора о покупке "Укртелекома". Апелляционная инстанция лондонского суда подтвердила это решение в январе 2018 года.