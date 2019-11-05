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Аваков предупреждал Йованович о "коварных нападениях"

Министр предупредил посла о том, что Парнас и Фруман заинтересованы в ее увольнении.

Аваков предупреждал Йованович о "коварных нападениях"

В феврале 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков, после общения с Руди Джулиани о Джо Байдене, высказывал американскому послу Мари Йованович беспокойство, что "вмешиваться в политику США" может быть "опасно для Украины".

Об этом говорится в обнародованных Конгрессом 4 ноября записях свидетельства Мари Йованович в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

"Он считал это очень опасным. Украина с момента независимости в течение всех этих лет имела поддержку обеих партий США: Республиканской и Демократической, и вмешиваться во внутреннюю политику США было опасным для Украины", - цитирует Йованович Голос Америки.

Аваков предупредил посла о том, что Парнас и Фруман заинтересованы в ее увольнении и ей нужно "остерегаться коварных нападений"

"Он сказал, в основном, что два человека из Флориды: господин Парнас и господин Фруман, которые работали на мэра Джулиани, организовали встречи для Джулиани и Луценко. Их интересовало назначения нового посла, думаю, потому что они хотели проводить сделки в Украине, или дополнительные деловые сделки", - сказала Йованович.

По данным американских прокуроров, бывший генпрокурор Юрий Луценко склонял партнеров Джулиани Парнаса и Фрумана способствовать увольнению посла США в Украине Мари Йованович.

Кроме того, Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявлял, что Йованович дала ему список людей, которых попросила не привлекать к ответственности.

Луценко признал, что знаком с Парнасом и Фруманом, но опроверг информацию о деловых отношениях с ними.

При этом Луценко утверждает, что встречался с Джулиани ради того, чтобы найти "деньги Януковича" в США.

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