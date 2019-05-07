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Йованович покидает пост посла в связи с завершением каденции

Возвращение посла было запланировано заранее.

Йованович покидает пост посла в связи с завершением каденции
Фото: пресс-служба президента

Посол США в Украине Мария Йованович завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве, как было запланировано ранее, и дата ее отъезда согласуется с передачей президентской власти в Украине. Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента США на запрос "Укринформа".

"Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический термин в Киеве в 2019 году, как и планировалось", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

"Команда в Посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства", - отметили в Государственном департаменте США.

Напомним, накануне стало известно о возвращении Йованович в Вашингтон.

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