Командование ВС подтвердило уголовное производство в отношении офицера штаба

Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины подтвердило открытие уголовного производства в отношении одного из высокопоставленных офицеров штаба по факту несанкционированного хранения ним информации с ограниченным доступом.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице Командования Воздушных сил в фейсбуке.

"Несколько недель назад военной контрразведкой Службы безопасности Украины выявлен факт несанкционированного хранения офицером информации с ограниченным доступом в его служебном кабинете и по месту жительства", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Должность высокопоставленного офицера, его звание и имя не сообщается.

Ранее в понедельник в СМИ распространили информацию о том, что правоохранители открыли уголовное производство в отношении первого заместителя начальника штаба командования Воздушных сил Вооруженных сил Александра Астахова. В середине апреля правоохранители провели обыск по его месту жительства и в рабочем кабинете.

По месту жительства офицера были изъяты секретные документы, в частности, о применении авиации в зоне АТО/ООС, данных о состоянии, укомплектованности и уровне подготовки находящихся на боевых дежурствах, а также привлекаемых к АТО/ООС на востоке страны сил и средств ПВО, РЭБ, боевой и транспортной авиации и многое другое.

В начале марта сообщалось, что Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины начало служебное расследование по факту исчезновения секретной документации.

Командование Воздушных сил базируется в Виннице.