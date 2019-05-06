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Объявлять подозрения по делу Курченко будет новая группа прокуроров, - Луценко

Группа Кулика расформирована.

Объявлять подозрения по делу Курченко будет новая группа прокуроров, - Луценко
Фото: Facebook.com/LlutsenkoYuri

Новая группа прокуроров и следователей в уголовном производстве по делу Сергея Курченко после изучения всех томов материалов примет решение об уведомлении о подозрении кого-либо, если для этого будут соответствующие основания. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Если вы хотите мою оценку событий, которые генерировал прокурор Константин Кулик, то я оцениваю это исключительно как политические предвыборные заявления, которые не имеют ничего общего с юридической деятельностью", - сказал Луценко

Генпрокурор отметил, что он неоднократно общался с Куликом и говорил о своей позиции.

"Если есть доказательства, достаточные для уведомления о подозрении любому гражданину Украины, и это в рамках подследственности Генпрокуратуры, то это право и обязанность органов прокуратуры. А если таких доказательств нет, то такие шаги я расцениваю как незаконные", - сказал он.

Луценко считает, что Кулик нарушил технологию уведомления о подозрении, за что будет отвечать в дисциплинарном порядке. Кроме того, по его словам, необоснованной была суть подозрения, так как старший группы прокуроров Евгений Енин "так и не получил никаких доказательств преступной деятельности ряда фигурантов".

"Я провел несколько совещаний со всей прокурорской группой, и ни один прокурор не поднял руку на предложение подписать вместо Кулика бумаги, которые мы взяли из Интернета, потому что подозрения в материалах дела не было", - рассказал Луценко.

"Соответственно я вынужден был реорганизовать департамент и передать все дела в Главное следственное управление Генпрокуратуры и, соответственно, Департамент процессуального надзора Генпрокуратуры. Сейчас новая группа прокуроров и следователей вычитает все 1200 томов, и в случае, если там есть доказательства, уведомят о подозрении кого-либо, в том числе, вероятно, и Бориса Ложкина, если для этого будут доказательства, или не объявит подозрение, если нет доказательств", - заявил генпрокурор.

Напомним, в конце марта Енин отменил подозрения политикам, проходящим по расследованию уголовного дела в отношении Сергея Курченко. Прокурор Кулик позже заявил, что отмена подозрений Борису Ложкину, Алексею Филатову, Валерии Гонтаревой и другим была незаконной. По словам Кулика, указанные действия позволили фигурантам дела, в частности, Филатову выехать за пределы Украины и влиять на свидетелей, поэтому Енин "содействует ОПГ Курченко". При этом в последние недели Филатов пределы страны - за исключением однодневной рабочей поездки в Брюссель - не покидал.

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