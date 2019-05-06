Посол США Йованович покинет должность в Украине 20 мая

Чрезвычайный и полномочный посол США Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине. Об этом сообщает газета "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники среди дипломатов.

Согласно сообщению, Йованович срочно отбыла в Вашингтон для консультаций. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого еще не произошло.

Об отставке Йованович заговорили еще в марте этого года, однако тогда представители МИД Украины не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Версия об отставке появилась после интервью генерального прокурора Украины Юрия Луценко изданию The Hill о том, что посол США якобы передавала ему список лиц, которых нельзя подвергать уголовному преследованию.

Напомним, Йованович прибыла в Украину в 2016 году на смену Джеффри Пейетту. До этого она работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также она занимала должность посла в Армении (2008-2011) и Кыргызстане (2005-2008), работала в посольствах в Москве, Лондоне, Оттаве, Могадишо и Киеве.