Сегодня будут обсуждаться гуманитарные вопросы восстановления Донбасса.

Фото: Макс Левин

В Мариуполе начинается второй день форума, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает корреспондентка LB.ua.

Второй день носит название Форум единства и будет посвящен гуманитарным вопросам восстановления Донбасса. В программе - выступления министров и правозащитников.

Форум организовали в помещении местного Центра предоставления административных услуг.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Диана Буцко

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

В зал, где устроили выступление Зеленского, не пустили журналистов - только операторов, ссылаясь на недостаточное количество места.

Фото: Макс Левин

Напомним, 29 октября на инвестиционном форуме в Мариуполе было объявлено о создании совместно со Всемирным банком Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса.

В форуме приняли участие около 700 человек.

По словам президента Владимира Зеленского, инвесторам представили сотни проектов, презентовали полный приватизационный список. Также были подписаны 12 меморандумов, которые "открывают путь к проектам на миллиарды долларов".