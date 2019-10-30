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Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"

Лоббистская инициатива "радикалов" не будет принята.

Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада решила снять с рассмотрения законопроект "Покупай украинское – плати украинцам", который пытались протолкнуть депутаты Радикальной партии в прошлом созыве.

За это во вторник проголосовали 263 депутата, пишет "Интерфакс-Украина".

Законопроект предусматривал, что кроме ценового критерия во время оценки тендерных предложений должна учитываться местная составляющая в предмете закупки, а также другие неценовые критерии в случае их установления заказчиком.

По оценке тогдашнего Министерства экономического развития и торговли, проект закона искажал конкуренцию и продвигал интересы отдельных производителей под видом защиты национального производителя, так как 99% участников и победителей в публичных закупках - украинские компании, и только менее 1% - иностранные.

Авторы же уверяли, что целью законопроекта является макрофинансовая стабилизация, улучшение экономического положения Украины, создание новых рабочих мест и повышение доходов граждан.

Законопроект был принят в первом чтении в конце 2017 года.

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