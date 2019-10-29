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В Золотом началось разведение войск (обновлено)
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"Власти" "ЛНР" согласились на открытие КПВВ в Золотом, - глава Луганской ОГА

29 октября в Золотом началось разведение войск.

"Власти" "ЛНР" согласились на открытие КПВВ в Золотом, - глава Луганской ОГА
Сергей Гайдай
Фото: podrobnosti.ua

Власти самопровозглашенной "ЛНР" согласились на открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотой".

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Громадське.

"В ходе разведения войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится "серая зона", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области", - сказал глава Луганской области.

На вопрос, есть ли согласие так называемой "ЛНР" на открытие контрольного пункта, Сергей Гайдай ответил: "Да, есть".

Ранее власти неподконтрольной части Луганской области отказывалась открыть пункт пропуска в Золотом. В так называемой "ЛНР" выдвигали для этого дополнительные условия, среди которых было открытие еще одного КПВВ в городе Счастье.

Напомним, 29 октября 2019 года в 12:00 начался процесс зеркального разведения на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

25 октября президент Владимир Зеленский назначил нового председателя Луганской областной госадминистрации. Вместо Виталия Комарницкого эту должность получил бывший глава Мукачевской райадминистрации на Закарпатье Сергей Гайдай.

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