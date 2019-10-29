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​Зеленский призвал молодежь возвращаться в Украину "поднимать страну"

"Если поедете в другую страну, пожалуйста, получите там образование и возвращайтесь".

​Зеленский призвал молодежь возвращаться в Украину "поднимать страну"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во вторник принял участие в молодежном форуме в Мариуполе.

Как сообщает пресс-служба президента, он ознакомился с презентациями проектов, разработанных представителями Украинской академии лидерства. В частности, это идеи, связанные с развитием кинопроизводства, трудоустройством молодежи, переработкой мусора.

Выступая перед участниками форума, он попросил их не уезжать навсегда за границу и возвращаться домой.

"Нашей стране нужно, чтобы такие люди, как вы, получили качественное образование, были талантливыми и свободными. Если вы поедете в другую страну, пожалуйста, получите там образование и возвращайтесь домой поднимать лучшую страну, которая подарила нам жизнь, – в Украину", - сказал он.

Президент также пояснил свое участие в форуме тем, что власть хочет "услышать от вас, какой вы видите нашу страну".

Напомним, в начале августа стало известно, что правительство Польши отменило налог для лиц, которым не исполнилось 26 лет и доход которых меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год, чтобы остановить выезд молодежи из страны и увеличить ее доходы.

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