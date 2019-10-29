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Депутаты собираются ограничить продажу фосфатных моющих средств в Украине

Законопроект прошел первое чтение.

Депутаты собираются ограничить продажу фосфатных моющих средств в Украине
Фото: Макс Левин

Верховная Рада намерена поэтапно ввести ограничения на производство, использование и распространение моющих средств, содержащих фосфаты, анионные поверхностно-активные вещества и хлорсодержащие вещества.

Во вторник за принятие соответствующего законопроекта №1170 за основу проголосовало 240 депутатов при 226 необходимых.

Согласно положениям документа, с 1 января 2020 года предлагается запретить производство, использование и распространение на территории Украины моющих средств с массовой долей фосфатов более 5% от массы моющего средства, с 1 января 2021 года - запретить производство, использование и распространение моющих средств с массовой долей фосфатов более 0,2%.

С 1 января 2020 года вводится запрет на производство, использование и распространение на территории Украины моющих средств в состав которых входят хлор и хлорорганические соединения, с 1 января 2021 года - на производство, использование и распространение моющих средств с массовой долей анионных поверхностно-активных веществ более 3,0%.

Для производителей, импортеров, торговых сетей и субъектов розничной торговли, которые ввозят, производят и реализуют моющие средства, содержащие фосфаты и/или поверхностно-активные вещества для моющих средств, предлагается ввести экологический сбор.

Переработка и утилизация такой нереализованной продукции должна будет осуществляться за счет владельцев, производителей и импортеров указанных товаров.В то же время для стимулирования разработок в сфере моющих средств предлагается ввести льготную систему кредитирования и предоставление льгот по уменьшению налогов.

Согласно выводу комитета Рады по вопросам экологической политики и природопользования, нуждаются в корректировке предложенные проектом сроки запрета ввоза, производства, использования и распространения моющих средств и требования к содержанию фосфатов и других соединений в моющих средств в соответствии с регламентом Европейского Союза №648/2004.

В настоящее время требования к моющим средствам и поверхностно-активным веществам, входящим в их состав, определяются техническим регламентом моющих средств.

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Источник: "Українські новини"
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