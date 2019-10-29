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ЕБА заявила о серьезном беспокойстве из-за двух законопроектов "Слуги народа"

ЕБА заявила о серьезном беспокойстве из-за двух законопроектов "Слуги народа"
Фото: eba.com.ua

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) раскритиковала необоснованно резкий рост налогового давления на отдельные отрасли, отмену принципа личной ответственности налоговых инспекторов, усложнение доступа бизнеса к кредитам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо исполнительного директора ассоциации Анны Деревянко к главе парламентского налогового комитета Даниилу Гетманцеву относительно законопроектов 1209, 1209-1, 1210 и 1210-1.

"Ряд предложений, которые содержатся в законопроектах, продолжают вызывать серьезное беспокойство у компаний-членов ассоциации", - заявила Деревянко.

В целом в ЕБА определили 11 системных проблем данных законопроектов. В частности, бизнес выступает категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правила трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте и тому подобное.

Особое внимание в ассоциации обратили на исключение из Налогового кодекса норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления налогов и сборов.

"Налогоплательщикам удалось наладить конструктивный диалог с налоговыми органами не в последнюю очередь благодаря этой сдерживающей норме в Налоговом кодексе. Призываем сохранить в НКУ принцип личной ответственности налоговых инспекторов", – отметила исполнительный директор ЕБА.

Также в ЕБА отрицательно отнеслись к усложнению правил трансфертного ценообразования, что может существенно ударить по работе в том числе крупных иностранных инвесторов в Украине.

"Предлагаемые изменения расширяют права налоговых органов, возлагая значительное бремя на налогоплательщиков (например, предоставление налоговым органам информации относительно заключенных контрактов по сырьевым товарам)", – объясняет Деревянко.

В ассоциации раскритиковали усложнение процесса учета в налоговом учете процентов по кредитам и другим долговым обязательствам. По мнению ЕБА, это существенно ухудшит доступность кредитов для финансирования украинского бизнеса.

Кроме того, ЕБА обвинила народных депутатов в избирательном и необоснованно резком повышении налогового давления на отдельные отрасли промышленности. Речь идет, в частности, о резком росте рентной платы при добыче полезных ископаемых, в т.ч. железной руды.

"Суммы налога вырастут в 4 раза и существенно увеличат себестоимость продукции. И это учитывая чрезвычайно высокую конкуренцию на этом рынке, в частности со стороны Российской Федерации", – напоминает Деревянко.

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