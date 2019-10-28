Астероид Гигея признан самой маленькой карликовой планетой Солнечной системы

Астрономы нашли потенциально самую маленькую карликовую планету в Солнечной системе - это Гигея, четвертый по величине объект в астероидном поясе между Марсом и Юпитером.

Об этом пишет научное издание N+1 со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

Гигею обнаружил еще итальянский астроном Аннибале де Гаспарис еще 170 лет назад, в 1849 году, но до сегодняшнего дня она официально считалась астероидом.

Поводом для официального изменения классификации послужило то, что ученым впервые удалось подробно рассмотреть Гигею при помощи телескопа VLT (Very Large Telescope), установленного в Паранальской обсерватории, в чилийской пустыне Атакама.

Чтобы считаться карликовой планетой небесное тело должно удовлетворять четырем требованиям, утвержденным Международным астрономическим союзом: находиться на орбите вокруг Солнца, не быть ничьим спутником, не иметь возможности расчистить окрестности своей орбиты от других тел (этим карликовая планета отличается от обычных планет), и, наконец, иметь массу, достаточную для того, чтобы под воздействием сил гравитации принять почти сферическую форму.

На сегодняшний день официально признаны лишь пять карликовых планет, такие как крупнейший объект пояса Койпера Плутон, астероид Церера и транснептуновые объекты Эрида, Макемаке и Хаумеа. Список кандидатов в карликовые планеты весьма обширен и включает в себя несколько десятков объектов, ждущих подтверждения своего статуса.