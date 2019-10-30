Друге задоволення президента: як пройшов інвестиційний форум у Маріуполі

Скидалося на те, що президент і справді насолоджувався інвестиційним форумом, який ініціював для залучення грошей на Донбас. Особливе задоволення отримував, коли йому аплодували.

«Я з самого ранку отримав задоволення, перший раз за рік, – почав свій виступ на форумі «RE: think. Invest in Ukraine» в Маріуполі президент Володимир Зеленський . І одразу виправив себе. – Другий раз – перший раз на Tesla . А сьогодні другий раз за рік – проїхався на «Тойоточкє» трасою Маріуполь-Запоріжжя, отримав задоволення».

Ранковий Маріуполь зустрів президента мітингами. Перед входом на огороджену територію главу держави чекав натовп з плакатами. Працівники «Азовобщемашу», який належить Ринату Ахметову, вимагали виплатити їм заборгованість по зарплаті з 2015 року, екоактивісти звертали увагу на проблему з повітрям, власники ФОПів закликали не тиснути на бізнес, а противники продажу землі – не запроваджувати земельну реформу.

Фото: Макс Левин

На протилежному боці вулиці протестували проти розведення сил: вивісили банери з написами «Мені 42-й рік. Я ж не лох. Після відведення гради долетять» та ввімкнули музику – заміксовані уже крилаті слова президента «Я не лох».

Гості проходили повз мітингарів у напрямку металошукачів, де ретельно працювала держохорона.

Фото: Макс Левин

Форум розмістився у великих білих наметах. У першому павільйоні організували приміщення для їжі – без ікри, зате з червоною рибою. Друга частина стала своєрідним коридором, проходом до основної зали. Тут гостей розважав робот, з яким намагалися «поговорити» гості, а місцеві канали облаштували студії, де записували інтерв'ю з топ-політиками. У третьому зали розмістили сцену для виступів.

Поза основними панелями бізнесмени спілкувалися з членами уряду та депутатами, роздавали візитки журналістам, намагаючись зацікавити своїми проектами.

Фото: Макс Левин

Перед початком заходу журналісти намагалися спіймати членів Кабінету міністрів, який був тут у повному складі і напередодні провів виїзне відкрите засідання у Маріуполі.

Фото: Макс Левин

У журналістські тенета першим втрапив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Розповів, що «тимчасовим» бути не збирається й у відставку через справу Гандзюк не піде. Натомість буде комунікувати з американскими конгресменами, аби ті не визнавали полк «Азов» терористичною організацію. Цікавила всіх ситуація з розведенням сил та волонтерами у Золотому. Аваков не став критикувати добровольців.

«Це громадяни України, які вирішили там перебувати, і вони там перебувають, нічого не порушуючи на цей момент. Ніяких конфліктів немає, наскільки я знаю. Ці патріоти, які там розміщуються, виконали вимоги і вивезли зброю», – сказав Аваков.

Фото: Макс Левин

Як тільки журналісти відступили, міністр звернувся до свого помічника з питанням: «Де італійський посол?». Між рядками читалося – як там Віталій Марків.

Тему Золотого продовжив міністр закордонних справ. Узятий в облогу журналістами Вадим Пристайко зробив сенсаційну заяву: у Золотому почалося розведення, що відкриває дорогу до «нормандського формату». Сенсаційну, бо раніше не вдавалося витримати сім днів тиші, необхідних для початку розведення. Генштаб неодноразово заявляв, що бойовики зривають цей процес.

«У Золотому розведення відбувається прямо зараз. Ми стартуємо з сьогоднішнього дня. Ми також щодня бачимо інформацію про обстріл. У Золотому останній обстріл був 18 жовтня, за інформацією СММ, тобто, десять днів тому. Сім днів ми витримали і почали розведення. Далі буде Петрівське», – сказав міністр.

Фото: скриншот видео

Розведення, переконаний Пристайко, відкриває можливість зустрічі у Нормандії. Голова МЗС розраховує, що зустріч чотирьох лідерів відбудеться до кінця листопада.

Запланований на 11:00 виступ президента зміщувався. Гості у залі не могли ніяк наговорится і всістися. За кілька хвилин ведучий Андрій Куликов нарешті оголосив початок і першим на сцену вийшов президент. Пожартував про нову дорогу і закликав інвесторів приходити в Україну.

«Багато країн, які сьогодні процвітають, були на грані зникнення з лиця землі. Зневіра або знищує, або зрештою зробить тебе сильним. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми дійсно в дуже непростому становищі. Але ми – Apple, що починає свій шлях у гаражі. Зараз наша країна підводиться на ноги і іде вперед, але ці кроки невпевнені, адже ми маємо один важкий тягар», – сказав президент.

Фото: Макс Левин

Ледь не після кожного абзацу робив театральні паузи, очікуючи оплески. Після овацій продовжував далі.

Зеленський пообіцяв інвесторам «особистий захист» (щоб це не значило). На підтримку своїх запевнень покликав на сцену прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Мовляв, захист подвійний.

«Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня. Ми не стикаємося з випадками, коли хтось у когось, у більших чи менших компаній на найвищому рівні вимагає хабара. Якщо вам відомі такі факти, будь ласка, повідомляйте нам – і випалюватимемо ці речі (хабарі, – LB.ua) напалмом», – зі сцени пообіцяв Гончарук.

Фото: Макс Левин

У центрі форуму ідея-фікс зеленої команди – цифрова держава. Очільник Кабміну гарантував інтернет, що називається, у кожну хату, і підписав на сцені меморандум з чотирма операторами мобільного зв'язку про покриття всієї території мережею мобільного інтернету.

Фото: Макс Левин

Після першої панелі зал спорожнів, і жоден наступний виступ не викликав такого інтересу, як президентський. Міністрів слухав напівпорожній зал.

Привид Коломойського

Міжнародні інвестори у кулуарах висловлювали стурбованість щодо непевного майбутнього державного «ПриватБанку». Хоча Ігоря Валерійовича на свято не запрошували, привид його блукав між гостями. Крапки над і розставив на самому початку зі сцени президент.

«Якщо хтось вважає, що можна повернути банк колишньому власнику – ні, це неправда», – прозоріше Зеленський натякнути не міг. Його слова викликали оплески в залі.

Фото: Макс Левин

Відбивався від духу Коломойського і прем'єр.

«Жодного впливу ця особа (Коломойський, – LB.ua), або будь-який інший представник великого бізнесу на Україну не має. Ми орієнтуємося виключно на інтереси українських платників податків. Для нас орієнтиром є президент України, який отримав велику підтримку», – сказав на брифінгу Гончарук.

На короткій прес-конференції журналісти дорікнули главі Кабміну, що форум інвестиційний, але дії влади налякали бізнес. Наприклад – тиск на ФОПи та тютюнові компанії.

«Якщо коментувати ситуацію з тютюновими компаніями, ми з ними зустрілися минулого тижня і вже знайшли певне рішення, яке, як ми сподіваємося, буде реалізовано. Закон про ФОПи набуває чинності через рік, і цього достатньо, щоб його скоригувати», – намагався залагодити обидва конфлікти заразом Гончарук.

Фото: Макс Левин

Тим часом зі сцени міністри закликали інвесторів в Україну. Виходило якось мляво. Повністю зал наповнився ближче до 18-ої – часу закриття форуму, коли на сцені знову з'явився президент. Цього разу без яскравого виступу – обмежився кількома реченнями. Зеленський оголосив про створення спільного зі Світовим банком Фонду міжнародної підтримки для відновлення та реінтеграції Донбасу. Після цього запросив усіх нас сцену для спільного фото.

Фото: president.gov.ua

Коли за кілька хвилин глава держави покидав форум, гості вже безтурботно пили вино.