Президент Владимир Зеленский записал очередное видео, в котором он обращается к украинцам за рулем электромобиля Tesla и призывает их "быть внимательными на выборах в Верховную Раду" и "не голосовать за аферистов".

"Что касается парламентских выборов, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, всех победит и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство профессионалов", - сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что есть много аферистов и мошенников, которые "открывают разного рода общества и предприятия" с названием партии, которую он не может назвать.

"Я не могу называть эту партию, потому что это уже будет агитация. Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков. Посмотрите... (в бюллетене, - ред.) должно быть указана - политическая партия, а потом - название этой партии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду. Украинцы будут избирать новый парламент по смешанной системе - часть кандидатов пройдут по партийным спискам, а часть - как мажоритарщики по своим избирательным округам.

Ранее в Комитете избирателей Украины подсчитали, что в мажоритарных округах баллотируется 161 кандидат-клон, то есть лицо, которое имеет одинаковую фамилию с более рейтинговыми политиками. Использование кандидатов-клонов на выборах является манипулятивной технологией, цель которой - отобрать голоса у более рейтинговых кандидатов. Однако, одинаковые фамилии не является юридическим основанием для отмены регистрации кандидата.