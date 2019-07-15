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Суд обязал Украину выплатить нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларов

Украина проиграла апелляцию в октябре 2017.

Суд обязал Украину выплатить нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларов
Фото: 112.ua

Киевский апелляционный суд обязал Министерство юстиции выполнить Арбитражное решение Постоянного третейского суда Лондона и возместить британской компании JKX Oil&Gas более 12,5 миллиона долларов.

Об этом свидетельствует постановление суда, информирует Экономическая правда.

Издание напоминает, что в октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию Украины на решение Лондонского арбитража, которым тот обязал страну выплатить около 12 миллионов долларов нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

6 февраля 2017 года арбитражный суд вынес решение по этому делу, которым отклонил большинство требований JKX Oil&Gas.

Суд обязал Украину выплатить только 11,7 млн долларов, то есть удовлетворил менее 5% исковых требований компании (из более чем 250 млн долларов).

Изначально Минюст расценил такой вердикт однозначным успехом для Украины, особенно с учетом того, что арбитраж подтвердил правомерность повышения ставок ренты на добычу нефти и газа Украиной.

Основаниями для подачи JKX Oil&Gas и аффилированными с ней компаниями иска против Украины были: увеличение Верховной Радой ставки платы за пользование недрами при добыче нефти и газа, запрет Кабмином на закупку газа определенными компаниями у всех поставщиков, кроме "Нафтогаза", введение правлением НБУ административных мер на валютном рынке.

В Украине группа JKX владеет Полтавской газонефтяной компанией.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,47% акций, Keyhall Holding - 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,95%, Interneft Ltd - 6,6%.

Российская Proxima Capital Group ранее владела 19,97% акций компании, но ее доля уменьшилась до 9,97%.

В июле 2018 года компания Cascade Investment Fund, бенефициаром которой выступает народный депутат Виталий Хомутынник, купила 19,92% JKX Oil&Gas.

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