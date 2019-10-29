«Слуги» зарыли «топор войны». Надолго ли?

П арламентскую фракцию Владимира Зеленского потрясли сразу два скандала: «слуг» обвинили в небезвозмездной помощи известному «схемщику» , а также в получении «чёрных зарплат» в конвертах. Пока что волнения во фракции удалось успокоить. Подробности – в материале LB.ua.

Фото: facebook/Слуга Народу

Полиграф и «разбор» на фракции

На прошлой неделе «Слугу народа» потряс громкий скандал, связанный с Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады. Тогда глава комитета, представитель «СН» Данил Гетьманцев обвинил одиннадцать своих коллег по комитету и фракции, в частности Александра Дубинского, в том, что они не поддержали документ, ставящего крест на так называемых «электронных площадках», зарабатывающих миллионы на посреднических услугах для оценщиков имущества.

В СМИ тут же появилась информация, что нардепы, завалившие законопроект ещё на стадии комитета, якобы получили интересанта – внефракционного нардепа Антона Яценко, которому приписывают патронат над упомянутыми «площадками», – по $30 тыс. Далее скандалу придал ускорение глава фракции «СН» Давид Арахамия, потребовавший правоохранительные органы разобраться в возможном подкупе коллег. Глава САП Назар Холодницкий объявил об открытии сразу два производств по факту возможного подкупа депутатов.

В ответ в атаку пошёл Александр Дубинский, один из главных публичных критиков действий руководства во фракции «СН». Нардеп объявил, что и сам пройдет «полиграф», и других призывает пройти детектор лжи на предмет, брал ли кто-то деньги. Первым на «полиграфную дуэль» согласился сам Арахамия, затем и другие члены комитета дали показания полиграфологам по отдельности.

«Полиграф» якобы показал отсутствие коррупционных мотивов у «слуг». Хотя Давид Арахамия заявил, что у него есть свидетель, готовый подтвердить: ему предлагали $30 тыс. за «сохранение схем Яценко». Глава фракции публично обещал представить свидетельства этого депутата, но очень быстро отказался от таких намерений – «по причине того, что идет следствие».

Фото: Анна Стешенко

Александр Дубинский в ответ заявил, что «фейковый вброс» о подкупе депутатов является спецоперацией, цель которой – забрать у Комитета по вопросам финансов еще один скандальный законопроект – о легализации игорного бизнеса. Депутат в своих «дубинизмах» не подбирал лексику, прямо обвиняя главу фракции и руководителя своего комитета в намерениях закрепить ныне существующее крышевание и зарабатывание «в чёрную» на лотореях и игровых салонах в новом законе. Дубинский также заявил, что руководство «Слуг» планирует изгнать из фракции двух мажоритарщиков: Евгения Шевченко, который в прямом эфире российского канала призывал к компромиссам оккупантами, и Вячеслава Медяника, который попался на переписке, где обещал «решить вопрос» с Генпрокуратурой.

По состоянию на конец недели обстановка во фракции накалилась настолько, что Офис президента решил в понедельник провести разбор полетов со всеми «слугами». Как рассказали LB.ua собеседники во фракции, встреча президента с нардепами продлилась более двух часов, Владимир Зеленский позитивно оценил прохождение полиграфа членами Комитета по финансам. Мол, молодцы, и вообще – «пусть пройдут все, покажем стране, что вы чисты, сделаем их всех ещё раз». В ответ Александр Дубинский поинтересовался у главы государства и руководства фракции, когда ждать извинений за ложные обвинения во взяточничестве. Реакции от президента, как отмечают наши собеседники, не последовало. «Но эти ребята настроены решительно и хотят идти до конца, вплоть до снятия Гетьманцева с поста главы Комитета», – предположил один из участников мероприятия.

По итогу, никого из фракции не исключили. Более того, уже на следующий день в Раде все фигурирующие в скандале действующие лица под прицелом камер «зарыли топор войны».

Но «осадочек» остался…

Утро вторника в парламенте началось с того, что довольный и как всегда розовощекий Антон Яценко рассказывал журналистам о своих ожиданиях. «Требую предо мной извиниться. Жду от всех извинений за все те обвинения, что звучали в мой адрес. Ни к каким площадкам я отношения не имею», – заявлял он.

Фото: Макс Требухов

Даниил Гетьманцев на вопрос LB.ua о планах части депутатов его Комитета отправить его в отставку, заверил: этого не боится. Мол, поскольку накал страстей спал, все депутаты комитета пришли к общему знаменателю, и рабочая группа подготовит «нужный для страны закон». И о сохранении каких-либо коррупционных схем речь не идёт априори.

Давид Арахамия на уточняющий вопрос LB.ua: «А был ли мальчик?» – тот самый депутат, который якобы дал показания о предложении взятки – заверил: «Был и есть. Это член финансового комитета. Он честный человек и изначально подошёл ко мне, сообщив, что ему предлагают деньги. Я ему говорил: «Ты пока соглашайся, потом будем видеть схему, и кто за ней стоит». Как только комитет не поддержал законопроект, естественно, у нас возникли вопросы: а брали ли за это деньги другие. Мы начали разбираться».

В начале обеденного перерыва в работе Рады, к прессе вышли вместе Давид Арахамия и Даниил Гетьманцев, объявив, что точка в конфликте поставлена.

Фото: Анна Стешенко

«Что касается ситуации в финансовом комитете, то у нас уже есть согласованная позиция всех его членов от «Слуги народа». Есть чёткое понимание: никто там не является коррупционером, и все мы решили показать нашу открытость, хотя изначально были разные мысли о том, как мы будем уничтожать те самые «площадки» Яценко. Все мы дали публичное обещание – до 1 января эти «площадки» должны быть ликвидированы. Если получится раньше, то сделаем раньше. Мы также берём адвоката, чтобы он сопровождал дальше наших депутатов в общении правоохранительными органами (на тему о возможном подкупе, – LB.ua). Мы на 100% уверены, что коррупционных рисков нет, но мы хотим быть максимально прозрачными», – заявил глава фракции.

Гетьманцев добавил: «Многие сегодня заинтересованы в расколе фракции. Но на данный момент мы все утрясли и есть общая позиция».

И тут «неожиданно» в рядом появился Дубинский, позабавивший журналистов тем, что начал вести прямую трансляцию брифинга своих визави со словами: «невиданная ситуация, все фигуранты вместе».

Фото: Анна Стешенко

По словам нардепа, во фракции договорились о проведении внутреннего расследования: кто вбросил информацию о подкупе в СМИ. "Но думаю, мы ещё не раз будем сталкиваться с такими попытками дискредитации, ведь впереди местные выборы, и вопрос понижения рейтинга важен. По сути, некоторые повелись на манипуляцию, и я со своей стороны был вынужден обороняться", – заявил он, добавив, что слова главы фракции и наличии свидетеля – тоже манипуляция.

Зарплаты «в конвертах»?

Не стоит забывать, что прошлая неделя для «слуг» прогремела не только скандалом в финансовом Комитете, но и обвинениями в получении депутатами монобольшинства зарплат в конвертах – якобы от 5 до 15 тыс. долларов в месяц в зависимости от веса и влияния.

Один из мажоритарщиков из фракции «Слуги народа», из группы лояльных к Игорю Коломойскому, в разговоре с LB.ua заявил, что знает о получении денег как минимум 5-тью из 18 членов его группы (всего в «Слуге» 15 групп с кураторами, которых назначили ещё в Трускавце, – LB.ua).

«Давали, как рассказывали сами коллеги, всего по $5 тыс. в одни руки, – утверждал нардеп, пожелавший общаться офф-рекордс и на нейтральной, не парламентской, территории. – Кому давать решали сами главы групп. Не по принципу финансовой обеспеченности, а по критерию полной лояльности к партии и всем голосованиям. И главное, что деньги дали не всем. Это очень многим не понравилось и вызвало возмущение тех, кто остался за бортом. Думаю, что как раз эти недовольные и слили информацию о зарплатах в конвертах».

Фото: Анна Стешенко

Давид Арахамия, не скрывая эмоций и переходя на крик, неформальные доплаты «слугам» яростно отрицал: «Вы знаете, сколько я трачу из собственного кармана на все это, на содержание помощников, на всю работу? Знаете, когда пишут, что я беру деньги у Коломойского, мне хочется дать в голову!».

Нардеп Ирина Верещук, представитель Кабмина в парламенте, в комментарии LB.ua также отрицала получение месячного вознаграждения «в конверте» от партии. «Моя зарплата 35 тыс. грн. Мне этого хватает на жизнь. Плюс где-то 30 тыс. грн выделяют на так называемые «депутатские» для работы», – сообщила она.

Фото: Анна Стешенко Ирина Верещук

Наличие неформальных доплат к официальному жалованию в разговоре с LB.ua опровергали и Гетьманцев, и Дубинский. Последний заявил даже, что депутатской зарплаты ему не хватает. «Поэтому приходиться ужиматься. Могу даже рассказать как – за счёт содержания жены», – говорил он.