Начальника сектора по борьбе с наркопреступностью задержали на сбыте наркотиков

Подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

В Житомирской области задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Следователи ГБР задержали полицейского после сбыта очередной партии наркотических средств. Задержанному сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Полицейский наладил схему по сбыту наркотиков на территории одного из районов Житомирской области. В частности, он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

В отношении полицейского открыто дело по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители в Житомире "накрыли" канал сбыта наркотиков в тюрьмы.