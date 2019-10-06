В Одесской области в результате лобового столкновения четыре человека пострадали, один - погиб

Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

В Одесской области грузовик лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Пять человек пострадали, один из них - умер. Об этом сообщили в областной полиции.

Авария произошла около 23:00 в селе Великий Дальник.

"В результате столкновения грузовика с легковушкой один человек погиб и еще четверо получили травмы", - говорится в сообщении.

В пострадавших - травмы различной степени тяжести, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Следственно-оперативная группа устанавливает, что привело к лобовому столкновению «Mercedes» и «Renault».

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.